Футбол – це не PlayStation: УЄФА створив відкриту платформу Clear Line, аби змінити підхід до використання VAR

УЄФА створив платформу "Clear Line", у якій буде розтлумачено всі деталі регламенту використання відеосистеми "VAR" на футбольних матчах.

Вона вже доступна на сайті організації. Деталі додають BBC та Diario AS.

Як зазначається, ця система розрахована не лише для використання з боку суддів, але й для самих гравців, футбольних функціонерів і звичайних вболівальників.

У бібліотеці платформи спеціально все описано простою мовою без важкої арбітражної термінології, щоб кожен міг ознайомитися з матеріалом. "Clear Line" має пояснювати, коли "VAR" узагалі має втручатися у процес гри.

Зокрема, цей проєкт було втілено заради того, аби відеосистемою не користувалися понаднормово в мікроскопічних ситуаціях, котрі взагалі не потребували втручання "VAR".

Загалом УЄФА бажав повернути варіант, коли головний арбітр мав більше влади на полі, як й було продумано в першочергових сценаріях впровадження системи "VAR" у футболі.

Наразі на платформі доступні понад 100 різних сценаріїв з поясненнями, що у таких випадках потрібно робити.

Голова арбітражного комітету УЄФА Роберто Розетті заявив, що рішення було ухвалено після критики "VAR", яка лунає протягом останніх років, зазначивши, що подібні питання досить важливі, оскільки реальний футбол – це не просто гра на PlayStation.

"Ми усвідомлюємо, що зараз скрізь панує незадоволення тим, як VAR впливає на футбол. Тому ми хочемо уникати надто дрібних ситуацій. Контекст має надзвичайно важливе значення. Це футбол, а не PlayStation. Нам потрібно бути дуже, дуже обережними. Арбітр повинен судити матч. Це важливо для футболу, для чітких ситуацій і очевидних помилок".

Нагадаємо, що нещодавно Міжнародна рада футболу (IFAB) визнала помилковим вилучення центрального нападника збірної Швейцарії Бреля Емболо другою жовтою карткою в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Аргентини (1:3 – поразка "хрестоносців"), оскільки арбітр неправильно трактував правила використання VAR.