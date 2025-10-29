УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти президента Лілля за критику арбітра
Президент Лілля Олів'є Летанг може отримати покарання за свою думку про рівень суддівства на матчі Ліги Європи проти ПАОКа.
Про це повідомляє L`Equipe.
У матчі третього туру його команда поступилась грецьким суперникам 3:4, а сам Летанг залишився вкрай незадоволеним рівнем арбітражу.
Повідомляється, що після гри він підійшов до головного арбітра матчу Ніколи Дабановича та з телефоном у руках сказав: "Я телефоную Чеферіну, це якесь божевілля".
Серед можливих покарань для президента Лілля – штраф або нетривала дискваліфікація. Цікаво, що цього сезону Летанг вже мав покарання за подібний інцидент – один матч дискваліфікації та два умовно за критику арбітра матчу проти Ліона в Лізі 1.
Після трьох турів "доги" набрали шість очок у Лізі Європи та посідають 11 місце.
Напередодні Лілль у матчі чемпіонату Франції розгромно переграв Мец, завдяки чому піднявся на п'яте місце турнірної таблиці.