УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти президента Лілля за критику арбітра

Володимир Максименко — 29 жовтня 2025, 07:27
Президент Лілля Олів'є Летанг може отримати покарання за свою думку про рівень суддівства на матчі Ліги Європи проти ПАОКа.

Про це повідомляє L`Equipe.

У матчі третього туру його команда поступилась грецьким суперникам 3:4, а сам Летанг залишився вкрай незадоволеним рівнем арбітражу.

Повідомляється, що після гри він підійшов до головного арбітра матчу Ніколи Дабановича та з телефоном у руках сказав: "Я телефоную Чеферіну, це якесь божевілля".

Серед можливих покарань для президента Лілля – штраф або нетривала дискваліфікація. Цікаво, що цього сезону Летанг вже мав покарання за подібний інцидент – один матч дискваліфікації та два умовно за критику арбітра матчу проти Ліона в Лізі 1. 

Після трьох турів "доги" набрали шість очок у Лізі Європи та посідають 11 місце.

Напередодні Лілль у матчі чемпіонату Франції розгромно переграв Мец, завдяки чому піднявся на п'яте місце турнірної таблиці.

