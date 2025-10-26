Лілль декласував Мец, Ліон у більшості дотиснув Страсбург у 9-му турі Ліги 1

У неділю, 26 жовтня, відбулась низка матчів у межах 9-го туру чемпіонату Франції.

Лілль на своєму полі розгромив Мец – Андраде записав на свій рахунок дубль, а "доги" забили шість м'ячів у ворота суперника.

Анже та Гавр здобули "сухі" перемоги над суперниками, а Ренн несподівано поступився Ніцці. У завершальному матчі ігрового дня Ліон доволі швидко відігрався у першому таймі, але не зміг так само швидко вийти вперед – Толіссо не реалізував пенальті. Втім, "ткачі" все ж скористались чисельною перевагою, видряпавши перемогу в доданий час – 2:1.

Чемпіонат Франції з футболу – Ліга 1

9 тур, 26 жовтня

Лілль – Мец 6:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Ігамане, 24, 2:0 – Андраде, 34, 3:0 – Андраде, 53, 4:0 – Перро, 64, 5:0 – Андре, 82, 6:0 – Гаральдссон, 90+3, 6:1 – Сане, 90+5

Анже – Лор'ян 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Пітер, 16, 2:0 – Шеріф, 59

Осер – Гавр 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Туре, 47

Ренн – Ніцца 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – Діоп, 38, 0:2 – Клосс, 45+1, 1:2 – Аїт Будлал, 67

Ліон – Страсбург 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – Панічеллі, 25, 1:1 – Дукуре, 31 (автогол), 2:1 – Морейра, 90+1

Нереалізований пенальті: Толіссо, 43

Напередодні ПСЖ із Забарним у складі розгромив Брест, а Марсель несподівано поступився Лансу.