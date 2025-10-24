Рома з Довбиком поступилась Вікторії, Ноттінгем Зінченка обіграв Порту у 3 турі Ліги Європи

У четвер, 23 жовтня, стартував 3-й тур основного етапу Ліги Європи сезону-2025/26.

У першому ігровому слоті Астон Вілла несподівано поступилась на виїзді нідерландському Гоу Ехед Іглс. Португальська Брага розібралася із сербською Црвеною Звездою, а норвезький Бранн розгромив вдома шотландський Рейнджерс.

Рома з Артемом Довбиком вдома поступилась Вікторії Пльзень. Український нападник розпочав гру у стартовому складі та був замінений на 74-й хвилині гри.

Ноттінгем Олександра Зінченка обіграв Порту завдяки голам Гіббс-Вайта та Жезуса. Український оборонець був замінений наприкінці першого тайму через травму.

Ліга Європи – основний етап

3 тур, 23 жовтня

Фенербахче – Штутгарт 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 34 Актюркоглу (пен)

Стяуа – Болонья 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 9 Одгор, 0:2 – 12 Даллінга, 1:2 – 54 Бірліджа

Генк – Бетіс 0:0

Бранн – Глазго Рейнджерс 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 40 Корнвіг, 2:0 – 55 Серенсен, 3:0 – 79 Гольм

Ліон – Базель 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 3 Толіссо, 2:0 – 90 Морейра

Брага – Црвена Звезда 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Наварро, 2:0 – 72 Доржелес

РБ Зальцбург – Ференцварош 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 13 Байду, 1:1 – 50 Варга, 1:2 – 56 Захаріассен, 1:3 – 58 Деле, 2:3 – 72 Вертессен

Гоу Ехед Іглс – Астон Вілла 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 4 Гессан, 1:1 – 42 Сюре, 2:1 – 61 Дейл

Фрайбург – Утрехт 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 20 Сузукі, 2:0 – 45 Гріфо

Сельта – Ніцца 2:1 (1:1)

Гол: 1:0 – 2 Аспас, 1:1 – 16 Шо, 2:1 – 75 Іглесіас

Мальме – Динамо Загреб 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+1 Левіцкі, 1:1 – 90+6 Варела

Янг Бойз – Лудогорець 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 26 Станич, 1:1 – 45 Равелосон, 2:1 – 53 Фасснахт, 3:1 – 63 Бедія (пен), 3:2 – 90+2 Йорданов

Маккабі Тель-Авів – Мідтьюлланд 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 44 Франкуліно, 0:2 – 71 Біллінг, 0:3 – 84 Франкуліно

Селтік – Штурм Грац 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 15 Хорват, 1:1 – 61 Скейлс, 2:1 – 64 Нюгрен

Лілль – ПАОК 3:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 18 Мейте, 0:2 – 23 Живкович, 0:3 – 42 Константеліас, 1:3 – Андре, 2:3 – 68 Хамза, 2:4 – 74 Живкович, 3:4 – 78 Хамза

Феєноорд – Панатінаїкос 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 18 Свідерський, 1:1 – 45+3 Рід, 2:1 – 55 Мусса, 3:1 – 90 Ларін

Ноттінгем Форест – Порту 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 19 Гіббс-Вайт, 2:0 – 77 Жезус (пен)

Рома – Вікторія Пльзень 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 20 Аду, 0:2 – 22 Суаре, 1:2 – 54 Дибала (пен)

Нагадаємо, донецький Шахтар несподівано поступився польській Легії у другому турі Ліги конференцій.