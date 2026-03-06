Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

УЄФА ухвалив рішення щодо санкцій для Реала через нацистське вітання вболівальника

Микола Літвінов — 6 березня 2026, 21:54
УЄФА ухвалив рішення щодо санкцій для Реала через нацистське вітання вболівальника
Реал Мадрид
www.realmadrid.com

Комітет з контролю, етики та дисципліни УЄФА визначився з покаранням для мадридського Реала за поведінку вболівальника перед матчем плейоф Ліги чемпіонів проти Бенфіки (2:1 на користь "вершкових").

Про це повідомляє сайт організації. Деталі додає Marca.

"Вершкових" зобов'язали частково закрити стадіон "Сантьяго Бернабеу" на один матч єврокубків. Обмеження стосуватиметься 500 місць на нижній південній трибуні, проте ця санкція має умовний характер з випробувальним терміном на 1 рік.

Крім того, УЄФА наклала на мадридців фінансовий штраф у розмірі 15 тисяч євро.

Нагадаємо, інцидент полягає, у тому, що один із фанатів "вершкових" продемонстрував нацистське вітання в об'єктиви телекамер. Мадридський клуб одразу вигнав порушника зі стадіону та відкрив проти нього дисциплінарну справу.

Реал Мадрид

Реал Мадрид

Зірковий тренер може очолити Реал: він поверне клубну легенду у Мадрид
Все під контролем: тренер Реала прокоментував процес відновлення Мбаппе після травми
Родріго визначився з майбутнім після страшної травми: чи планує залишати Реал
Невиправданий ризик: зірка Реала Родріго протягом трьох років грав із частковим розривом зв'язок
Один з найсумніших днів, – Неймар щемливо підтримав травмовану зірку Реала

Останні новини