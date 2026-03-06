УЄФА ухвалив рішення щодо санкцій для Реала через нацистське вітання вболівальника

Комітет з контролю, етики та дисципліни УЄФА визначився з покаранням для мадридського Реала за поведінку вболівальника перед матчем плейоф Ліги чемпіонів проти Бенфіки (2:1 на користь "вершкових").

Про це повідомляє сайт організації. Деталі додає Marca.

"Вершкових" зобов'язали частково закрити стадіон "Сантьяго Бернабеу" на один матч єврокубків. Обмеження стосуватиметься 500 місць на нижній південній трибуні, проте ця санкція має умовний характер з випробувальним терміном на 1 рік.

Крім того, УЄФА наклала на мадридців фінансовий штраф у розмірі 15 тисяч євро.

Нагадаємо, інцидент полягає, у тому, що один із фанатів "вершкових" продемонстрував нацистське вітання в об'єктиви телекамер. Мадридський клуб одразу вигнав порушника зі стадіону та відкрив проти нього дисциплінарну справу.