ПСЖ Забарного дотиснув Астон Віллу та здобув Суперкубок УЄФА-2026

У середу, 12 серпня, відбувся матч за Суперкубок УЄФА, у якому ПСЖ обіграв Астон Віллу.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Парижани з перших хвилин заволоділи ініціативою, а вже у середині тайму Кварацхелія реалізував цю перевагу у забитий гол, пробивши точно під поперечку воріт суперника після асисту Дуе.

Лише після цього переможці Ліги Європи "прокинулися" і перевели гру на половину поля тріумфаторів Ліги чемпіонів. Підопічні Унаї Емері повністю перевернули ситуацію, створивши доволі багато гольових нагод у штрафному підопічних Луїса Енріке.

Особливо виділити слід 17-річного нападника вілланів Маджо, якого доволі часто знаходив передачами капітан команди Джон Макгінн. Так, один з таких епізодів завершився пострілом у стійку воріт, однак свого Бріан все ж домігся під самісіньку перерву, коли продавив Пачо та потужим пострілом відправив шкіряного під поперечку воріт Сафонова, зрівнявши рахунок перед другим таймом.

Старт другого тайму дещо нагадав початок першої 45-хвилинки, але цього разу Астон Вілла не сиділа у глухому захисті, більше контратакувала (якщо порівнювати з першою половиною 1-го тайму), через що почала розкривати вільні зони, за що у підсумку була покарана на 60-й хвилині після голу Дуе. Спочатку арбітри зафіксували у француза положення поза грою, однак після перегляду VAR м'яч все ж було зараховано.

Надалі обидва тренери виконали низку замін, але на підсумковий рахунок протистояння це вже не вплинуло. ПСЖ все ж зберіг мінімальну перевагу та довів справу до перемоги, вигравши свій перший трофей у новому сезоні.

Додамо, що український захисник парижан Ілля Забарний всю зустріч провів на лаві запасних.

Суперкубок УЄФА-2026

ПСЖ – Астон Вілла 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 20 Кварацхелія, 1:1 – 45 Маджо, 2:1 – 61 Дуе

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ переміг Арсенал, водночас Астон Вілла у вирішальному протистоянні Ліги Європи здолала Фрайбург.