УЄФА перепросила перед Тоттенгемом за конфуз із медалями на фіналі Ліги Європи

УЄФА виступила зі зверненням до Тоттенгема після конфузу на фіналі Ліги Європи – тоді гравцям лондонців не вистачило комплекту медалей.

Про це інформує ESPN.

"До нашого незадоволення, на сцені після матчу не виявилось достатнього комплекту індивідуальних нагород через неочікувану різницю в кількості гравців, адже в церемонії взяли участь також і травмовані футболісти.

Нестачу медалей було швидко компенсовано, а ми принесли наші щирі вибачення за цю помилку", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у фінальному протистоянні "шпори" мінімально здолали Манчестер Юнайтед завдяки голу Джонсона.

Цей трофей став першим за останні 17 років для Тоттенгема. У 2008 році лондонці перемогли Челсі в фіналі Кубку англійської ліги.

Саме Тоттенгем був першим переможцем Кубку УЄФА, який пізніше став Лігою Європи. Загалом "шпори" двічі вигравали цей трофей (1971/1972, 1983/1984) та одного разу були у фіналі (1973/74).

Раніше стала відома доля Рубена Аморіма в Манчестер Юнайтед на тлі поразки команди.