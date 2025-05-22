Манчестер Юнайтед вирішив не звільняти головного тренера – Романо

Керівництво Манчестер Юнайтед ухвалило рішення не звільняти з посади головного тренера команди Рубена Аморіма.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, "Червоні дияволи" вірять у те, що Аморім – підходящий тренер для подальшого розвитку команди та мають наміри продовжувати працювати з 40-річним португальським фахівцем, попри невдачі у поточному сезоні.

Нагадаємо, вчора, 21 травня, Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи програв Тоттенгему 0:1. У АПЛ команда посідає 16 місце за тур до фінішу сезону. Аморім очолює "Червоних дияволів" із листопада минулого року.

Раніше капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш підтримав Аморіма, заявивши, що він гідний того, щоби продовжити роботу з командою.