Ми грали набагато краще в інших матчах: Де Дзербі – про першу перемогу Тоттенгема в АПЛ у сезоні

Головний тренер лондонського Тоттенгема Роберто Де Дзербі після першої перемоги команди в АПЛ сезону-2026/27 заявив, що його підопічні проводили й кращі поєдинки.

Його слова передає Sky Sports.

Він похвалив гравців Ковентрі за гру в обороні, відзначивши, наскільки легко у таких протистояннях пропустити контратаку.

"Ми не дуже добре зіграли проти Ковентрі, і слід віддати їм належне, адже вони дуже добре захищалися, граючи низьким блоком.



Коли граєш проти такої команди, можна потрапити в скрутні ситуації, якщо припускаєшся помилок у розбудові атаки або робиш форсовані паси, адже це може призвести до контратак.



Ми не пропустили жодної контратаки, і це було важливо. Ми не створили багато моментів порівняно з останніми кількома матчами, але я задоволений результатом і перемогою".