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Ми грали набагато краще в інших матчах: Де Дзербі – про першу перемогу Тоттенгема в АПЛ у сезоні

Микола Літвінов — 20 жовтня 2026, 01:06
Ми грали набагато краще в інших матчах: Де Дзербі – про першу перемогу Тоттенгема в АПЛ у сезоні
Роберто Де Дзербі
Getty Images

Головний тренер лондонського Тоттенгема Роберто Де Дзербі після першої перемоги команди в АПЛ сезону-2026/27 заявив, що його підопічні проводили й кращі поєдинки.

Його слова передає Sky Sports.

"Ми дуже задоволені результатом. Чесно кажучи, я вважаю, що ми грали набагато краще в інших матчах, наприклад, у першому таймі проти Астон Вілли та у першому таймі проти Евертона, але результат був важливим".

Він похвалив гравців Ковентрі за гру в обороні, відзначивши, наскільки легко у таких протистояннях пропустити контратаку.

"Ми не дуже добре зіграли проти Ковентрі, і слід віддати їм належне, адже вони дуже добре захищалися, граючи низьким блоком.

Коли граєш проти такої команди, можна потрапити в скрутні ситуації, якщо припускаєшся помилок у розбудові атаки або робиш форсовані паси, адже це може призвести до контратак.

Ми не пропустили жодної контратаки, і це було важливо. Ми не створили багато моментів порівняно з останніми кількома матчами, але я задоволений результатом і перемогою".

Відзначимо, що Тоттегем вперше у цьогорічному розіграші АПЛ здобув звитягу, перегравши Ковентрі у межах 7-го туру англійської першості з рахунком 3:1. Джеймс Меддісон вперше відзначився голом з жовтня 2025 року. 

Тоттенгем Роберто Де Дзербі

Роберто Де Дзербі

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