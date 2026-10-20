Ми грали набагато краще в інших матчах: Де Дзербі – про першу перемогу Тоттенгема в АПЛ у сезоні
Головний тренер лондонського Тоттенгема Роберто Де Дзербі після першої перемоги команди в АПЛ сезону-2026/27 заявив, що його підопічні проводили й кращі поєдинки.
Його слова передає Sky Sports.
"Ми дуже задоволені результатом. Чесно кажучи, я вважаю, що ми грали набагато краще в інших матчах, наприклад, у першому таймі проти Астон Вілли та у першому таймі проти Евертона, але результат був важливим".
Він похвалив гравців Ковентрі за гру в обороні, відзначивши, наскільки легко у таких протистояннях пропустити контратаку.
"Ми не дуже добре зіграли проти Ковентрі, і слід віддати їм належне, адже вони дуже добре захищалися, граючи низьким блоком.
Коли граєш проти такої команди, можна потрапити в скрутні ситуації, якщо припускаєшся помилок у розбудові атаки або робиш форсовані паси, адже це може призвести до контратак.
Ми не пропустили жодної контратаки, і це було важливо. Ми не створили багато моментів порівняно з останніми кількома матчами, але я задоволений результатом і перемогою".
Відзначимо, що Тоттегем вперше у цьогорічному розіграші АПЛ здобув звитягу, перегравши Ковентрі у межах 7-го туру англійської першості з рахунком 3:1. Джеймс Меддісон вперше відзначився голом з жовтня 2025 року.