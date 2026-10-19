Тоттенгем здобув першу перемогу у чемпіонаті в поточному сезоні, здолавши Ковентрі у 7 турі АПЛ

Лондонський Тоттенгем здобув першу перемогу у поточному сезоні в чемпіонаті, здолавши Ковентрі у межах 7-го туру.

Зустріч завершилася із рахунком 3:1.

Відкрив лік забитим м'ячам Джеймс Меддісон, скориставшись передачею від Мохаммеда Кудуса на 14-й хвилині. Востаннє досвідчений 29-річний півзахисник відзначався голом у жовтні 2025 року.

Згодом Джек Рудоні відповів забитим м'ячем. Утім, вже на 58-й хвилині матчу Омар Мармуш вивів свою команду вперед. Поставив крапку у цьому протистоянні Бен Девіс на 90+6-й хвилині.

Чемпіонат Англії – Прем'єр-ліга

7 тур, 19 жовтня

Тоттенгем – Ковентрі – 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 14 Меддісон, 1:1 – 49 Рудоні, 2:1 – 58 Мармуш, 3:1 – 90+6 Девіс

Тоттенгем після цього матчу піднявся з останнього місця турнірної таблиці чемпіонату до 16-ї сходинки. Водночас Ковентрі розташувався на 17-й позиції.

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До слова, Тоттенгем до цього поєдинку лишався єдиною командою серед 116 клубів п'яти найвищих футбольних дивізіонів Англії, яка не здобула звитяги протягом поточної кампанії у межах чемпіонату.

Нагадаємо, що у попередніх матчах Брентфорд після вилучення Ярмолюка поступився Ліверпулю, а Евертон з Миколенком зазнав поразки від Челсі.