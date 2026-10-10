Уперше в цьому сезоні продемонстрували, що ми – команда: Де Дзербі висловився про нічию з Манчестер Юнайтед

Головний тренер лондонського Тоттенгема Роберто Де Дзербі після нічиєї з Манчестер Юнайтед (1:1) у 6-му турі Англійської Прем'єр-ліги заявив, що вперше у поточному сезоні його підопічні продемонстрували гру, після якої їх можна назвати командою.

Його слова передає Sky Sports.

"Сьогодні ми вперше в цьому сезоні продемонстрували, що ми – команда. Ми граємо як команда. Ми переживаємо важкі моменти, ми домінуємо в грі. Але в кожній ігровій ситуації ми залишалися в грі!".

Також італійський наставник прокоментував ситуацію з червоною карткою, яку отримав за неспортивну поведінку півзахисник "шпор" Родріго Бентанкур на 78-й хвилині. Де Дзербі сказав, що хоч це і неправильно, але він поцілував свого гравця у роздягальні за проявлений характер.

"Футбол саме такий. Мені подобається цей характер, мені подобається ситуація з Родріго Бентанкуром і його червоною карткою. Нам саме зараз потрібна така ситуація. Не для того, щоб отримати червону картку, а для того, щоб не змиритися з поразкою. Ми не маємо змиритися з пропущеним голом. Ми маємо реагувати всіма можливими способами. Це поганий спосіб, це неправильний спосіб, але я поцілував Бентанкура в роздягальні, бо нам потрібна така реакція, саме така реакція, що демонструє характер. Футбол – це характер".

Нагадаємо, що Тоттенгем під керівництвом екснаставника Шахтаря провів 6 турів АПЛ у поточному сезоні, у яких зазнав 3 поразок та 3 рази зіграв внічию. Наразі клуб перебуває у турнірній таблиці в зоні виживання, посівши 18-те місце.

Напередодні Де Дзербі висловився щодо стану українського вінгера команди Михайла Мудрика, який пошкодив гомілкостоп на початку вересня