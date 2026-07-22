УЄФА оштрафував Університатю на 59 тисяч євро за поведінку фанатів у матчі з Динамо

УЄФА наклав штраф у розмірі 59 тисяч євро на румунський клуб Університатя Клуж-Напока за поведінку його вболівальників у матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги Європи з київським Динамо.

Про це повідомляє організація на своєму сайті.

Як зазначається, "студенти" зазнали стягнення через те, що фанати команди кидали речі (покарання 6000 євро), блокували громадські проходи (8000 євро), поширювали повідомлення, які суперечать спортивному духу та дискредитують УЄФА (10000 євро), світили лазерними указками в обличчя футболістам (8000 євро), користувалися піротехнікою (12000 євро) та поводили себе дискримінаційним та расистським чином, за що клуб, окрім штрафу в 15000 євро, отримав дисциплінарне провадження.

Наступний домашній матч Університатя Клуж-Напока проведе з частково закритими трибунами на стадіоні "Клуж-Арена". Це покарання застосовується з випробувальним терміном на 2 роки.

Нагадаємо, що кияни на шляху до другого раунду кваліфікації Ліги Європи переграли румунську Університатю Клуж-Напока. Після нульової нічиєї у першій грі підопічні Ігоря Костюка довели справу до серії пенальті у матчі-відповіді, де "біло-сині" виявилися точнішими.

Наступним супротивником для столичного клубу України на другому етапі відбору стане грецький ПАОК. Ця зустріч відбудеться 23 липня о 20:00 (за київським часом). Матч-відповідь команди зіграють 29 липня о 20:45.

Напередодні про плани на цю гру висловився головний тренер Динамо Ігор Костюк. Також своїми думками поділився центрбек киян Крістіан Біловар.