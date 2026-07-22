Вихованець ПСЖ пояснив, чому вирішив перейти в Динамо

Новачок київського Динамо П'єр Мунгенге розповів про свій трансфер в український клуб.

Його слова передає пресслужба "біло-синіх".

Він пояснив, чому вирішив із ПСЖ перейти саме в Динамо, хоча французькі ЗМІ пов'язували форварда з Нюкаслом і Страсбуром. Футболіст заявив, що було декілька факторів, які вплинули на вибір.

"Довіра з боку керівництва Динамо та тренерського штабу. А ще врахував той фактор, що в цьому сезоні Динамо святкуватиме сторіччя з моменту заснування клубу. Роль у цьому проекті здалася мені просто чудовою. Це ідеальний момент, щоби швидко спрогресувати, а для киян виграти якнайбільше титулів. Для цього все є. Молодий головний тренер, який мені імпонує. Мені цікаве його бачення гри, і те, як він планує мене використовувати на футбольному полі", – сказав Мунгенге.

Зазначимо, що 18-річний француз перейшов у Динамо на правах вільного агента. Минулого сезону він грав за ПСЖ U-19 та навіть встиг дебютувати за першу команду чинних переможців Ліги чемпіонів.

П'єр Мунгенге підписав контракт із "біло-синіми" до літа 2029 року. Наступний матч кияни проведуть 23 липня проти ПАОКа у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.