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Біловар: Динамо виглядатиме краще з кожним наступним матчем

Олег Дідух — 22 липня 2026, 20:50
Біловар: Динамо виглядатиме краще з кожним наступним матчем
Крістіан Біловар
ФК Динамо Київ

Центральний захисник Динамо Київ Крістіан Біловар поділився очікуваннями від протистояння з ПАОКом у другому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Слова футболіста наводить пресслужба київського клубу.

"Ми зіграли 120 хвилин проти Університаті – це завжди непросто незалежно від рівня підготовки. До того ж, це була лише наша друга офіційна гра в сезоні. Команда ще не на піку фізичної підготовки, але все попереду. Фізичні кондиції набираються через поєдинки. Команда виглядатиме краще з кожним наступним матчем.

Ми розібрали сильні та слабкі сторони суперника разом із тренерським штабом, тому нехай це залишиться всередині команди. Можу сказати, що ПАОК складніший опонент. Сподіваюся, наші вболівальники побачать, що ми підготувалися успішно", – заявив Біловар.

Перший матч між Динамо та ПАОКом відбудеться у четвер, 23 липня, у польському Любліні початок – о 20:00 за київським часом.

Динамо Київ Ліга Європи Крістіан Біловар

Динамо Київ

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