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Де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги Європи Динамо – ПАОК

Олег Дідух — 22 липня 2026, 17:44
Де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги Європи Динамо – ПАОК
УЄФА

У четвер, 23 липня, відбудеться матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи між київським Динамо та грецьким ПАОКом.

Український клуб буде номінальним господарем першого матчу, який відбудеться на "Мотор Арені" в польському Любліні. Стартовий свисток прозвучить о 20:00 за київським часом.

В Україні обидва поєдинки між Динамо та ПАОКом наживо глядачі зможуть переглянути на телеканалі 2+2, а також на YouTube-каналах Динамо та Footballhub. Матч-відповідь команди проведуть 30 липня у Греції.

Нагадаємо, напередодні київське Динамо підписало контракт із 25-річним правим захисником Карпат Олексієм Сичем.

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