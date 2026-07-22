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Зробимо все, щоб вони не зіграли у свій футбол: Костюк – про плани Динамо на матч з ФК ПАОК у кваліфікації Ліги Європи

Микола Літвінов — 22 липня 2026, 20:45
Зробимо все, щоб вони не зіграли у свій футбол: Костюк – про плани Динамо на матч з ФК ПАОК у кваліфікації Ліги Європи
Ігор Костюк
ФК Динамо Київ

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк відзначив рівень гравців грецького ФК ПАОК та сказав, що його команда докладе всіх зусиль, щоб завадити супротивникам грати в їхній футбол у матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Про це він заявив на передматчевій пресконференції.

"Звісно, є гравці, які заслуговують на повагу. Якщо йти за прізвищами – там уся команда гідна того, щоб про неї говорити, тому персонально когось виділяти я не буду.

Але скажу, що ці гравці індивідуально дуже сильні, і ми це розбираємо. Зробимо все для того, щоб нейтралізувати їхні сильні якості й щоб команда не зіграла у свій футбол".

Також наставник киян відзначив той факт, що напередодні в "Двоголових орлів Півночі" змінився тренер, й поки тренерський штаб "біло-синіх" не знає, чого очікувати від майбутнього протистояння.

"Звісно, ми вивчали команду ПАОК. Інформації небагато, тому що змінився тренер, зараз у команди інша стратегія. Але те, що заявляє тренер, ми проаналізували, дивилися їхні товариські матчі, в яких простежується новий малюнок гри, і до кінця немає розуміння, як гратиме команда.

Тренер змінився, але гравці залишилися – практично лише декілька футболістів додалося. Як команда діятиме...

Але ми готуємося до різних схем із різним розташуванням гравців, які можуть вийти у складі. Розбираємо кожного футболіста індивідуально, розуміємо схеми, за якими вони грають". 

Зауважимо, що перший поєдинок між київським Динамо та грецьким ПАОКом відбудеться 23 липня о 20:00 (за київським часом). Матч-відповідь команди зіграють 29 липня о 20:45.

Нагадаємо, що кияни на шляху до другого раунду кваліфікації Ліги Європи переграли румунську Університатю Клуж-Напока. Після нульової нічиєї у першій грі підопічні Ігора Костюка довели справу до серії пенальті у матчі-відповіді, де "біло-сині" виявилися точнішими.

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