Зробимо все, щоб вони не зіграли у свій футбол: Костюк – про плани Динамо на матч з ФК ПАОК у кваліфікації Ліги Європи

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк відзначив рівень гравців грецького ФК ПАОК та сказав, що його команда докладе всіх зусиль, щоб завадити супротивникам грати в їхній футбол у матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Про це він заявив на передматчевій пресконференції.

"Звісно, є гравці, які заслуговують на повагу. Якщо йти за прізвищами – там уся команда гідна того, щоб про неї говорити, тому персонально когось виділяти я не буду. Але скажу, що ці гравці індивідуально дуже сильні, і ми це розбираємо. Зробимо все для того, щоб нейтралізувати їхні сильні якості й щоб команда не зіграла у свій футбол".

Також наставник киян відзначив той факт, що напередодні в "Двоголових орлів Півночі" змінився тренер, й поки тренерський штаб "біло-синіх" не знає, чого очікувати від майбутнього протистояння.

"Звісно, ми вивчали команду ПАОК. Інформації небагато, тому що змінився тренер, зараз у команди інша стратегія. Але те, що заявляє тренер, ми проаналізували, дивилися їхні товариські матчі, в яких простежується новий малюнок гри, і до кінця немає розуміння, як гратиме команда.

Тренер змінився, але гравці залишилися – практично лише декілька футболістів додалося. Як команда діятиме... Але ми готуємося до різних схем із різним розташуванням гравців, які можуть вийти у складі. Розбираємо кожного футболіста індивідуально, розуміємо схеми, за якими вони грають".

Зауважимо, що перший поєдинок між київським Динамо та грецьким ПАОКом відбудеться 23 липня о 20:00 (за київським часом). Матч-відповідь команди зіграють 29 липня о 20:45.

Нагадаємо, що кияни на шляху до другого раунду кваліфікації Ліги Європи переграли румунську Університатю Клуж-Напока. Після нульової нічиєї у першій грі підопічні Ігора Костюка довели справу до серії пенальті у матчі-відповіді, де "біло-сині" виявилися точнішими.