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УЄФА не розглядає повернення Росії до міжнародних змагань

Руслан Травкін — 3 квітня 2025, 19:45
УЄФА не розглядає повернення Росії до міжнародних змагань
УАФ

УЄФА не розглядає повернення збірних Росії різних вікових категорій та футбольних до міжнародних змагань.

Про це повідомляє іспанське видання AS.

Співрозмовники видання повідомили, що можливість повернення клубів та збірних із Росії до змагань під егідою УЄФА не обговорювалася, оскільки це не є компетенцією Конгресу УЄФА.

Зазначимо, що президент РФС (Російський футбольний союз) Олександр Дюков залишився у Виконавчому комітеті, але це не допоможе клубам та збірним повернутися до міжнародних змагань.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко не зумів виграти вибори до Виконавчого комітету УЄФА.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно під час конгресу УЄФА в Белграді заявив, що хоче якомога швидшого повернення Росії в міжнародні футбольні змагання.

Нагадаємо, Росія була відсторонена від усіх міжнародних футбольних турнірів у лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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