Президент ФІФА виступив за повернення Росії в міжнародний футбол

Президент ФІФА Джанні Інфантіно під час конгресу УЄФА в Белграді заявив, що хоче якомога швидшого повернення Росії в міжнародні футбольні змагання.

Функціонера цитує пресслужба УЄФА.

"Оскільки ведуться перемовини про мир в Україні, я сподіваюся, що незабаром ми зможемо перейти до наступної сторінки – повернути також Росію на територію футболу. Це означало б, що все вирішено.

Це те, за що ми маємо вболівати, ось про що ми маємо молитися, тому що футбол полягає не в розділенні, а в тому, щоб об’єднати. Об’єднати дівчат, об’єднати хлопців, об’єднати людей, де б вони не були. І як добре було б об’єднатися, возз’єднатися через змагання", – заявив швейцарець.