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Президент ФІФА виступив за повернення Росії в міжнародний футбол

Олег Дідух — 3 квітня 2025, 15:14
Президент ФІФА виступив за повернення Росії в міжнародний футбол
Джанні Інфантіно
Getty Images

Президент ФІФА Джанні Інфантіно під час конгресу УЄФА в Белграді заявив, що хоче якомога швидшого повернення Росії в міжнародні футбольні змагання.

Функціонера цитує пресслужба УЄФА.

"Оскільки ведуться перемовини про мир в Україні, я сподіваюся, що незабаром ми зможемо перейти до наступної сторінки – повернути також Росію на територію футболу. Це означало б, що все вирішено.

Це те, за що ми маємо вболівати, ось про що ми маємо молитися, тому що футбол полягає не в розділенні, а в тому, щоб об’єднати. Об’єднати дівчат, об’єднати хлопців, об’єднати людей, де б вони не були. І як добре було б об’єднатися, возз’єднатися через змагання", – заявив швейцарець.

Нагадаємо, Росія була відсторонена від усіх міжнародних футбольних турнірів у лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо, які країни претендують на проведення жіночих чемпіонатів світу 2031 і 2035 років.

ФІФА Джанні Інфантіно

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