Визначився арбітр матчу Шахтар – Кристал Пелес

Олег Дідух — 28 квітня 2026, 16:29
Фелікс Цваєр
Перший матч півфіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 між донецьким Шахтарем і англійським Кристал Пелес обслужить німецька бригада суддів на чолі з Феліксом Цваєром.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Допомагатимуть Цваєру лайнсмени Роберт Кемптер і Крістіан Дітц. Резервний арбітр – Свен Яблонскі. Арбітри VAR – Бастіан Данкерт і Сорен Шторкс. Всі представляють Німеччину.

Матч Шахтар – Кристал Пелес відбудеться у четвер, 30 квітня, у польському Кракові, початок – о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться 7 травня в Англії.

Минулого року Цваєр обслуговував фінал Ліги Європи між Манчестер Юнайтед і Тоттенгемом.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги конференцій Шахтар пройшов нідерландський АЗ Алкмаар.

