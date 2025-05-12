Фінал Ліги Європи розсудить арбітр, якого було дискваліфіковано за участь у договірному матчі

Німецький арбітр Фелікс Цваєр був обраний для обслуговування фіналу Ліги Європи між Тоттенгемом та Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє The Athletic.

Цікаво, що Цваєр був причетний до скандалу з договірним матчем. У 2005 році він отримав 6-місячну дискваліфікацію від Німецького футбольного союзу (DFB).

Цваєр був одним з тих, хто викрив арбітра другого німецького дивізіону Роберта Хойзера, який брав участь у договірному матчі. Після цього Хойзер був довічно дискваліфікований.

Читайте також : Основний гравець Манчестер Юнайтед травмувався за лічені дні до фіналу Ліги Європи

Фелікс завжди заперечував свою причетність до договірного матчу Вупперталя з Вердером. Розслідування DFB не знайшло жодних доказів того, що він впливав на результат гри.

Однак при цьому було виявлено, що Цваєр отримав від Хойзера 300 євро. Його було відсторонено за те, що не відмовився від пропозиції, а потім за те, що 43-річний німець не повідомив про це належним чином.

Фелікс Цваєр є арбітром ФІФА з 2012 року. Він працює переважно в Бундеслізі, а також регулярно залучається до матчів УЄФА. На його рахунку фінал Ліги націй УЄФА між Іспанією та Італією у 2023 році та півфінал Євро-2024 між Англією та Нідерландами.

Нагадаємо, що фінальний матч Ліги Європи між Тоттенгемом та Манчестер Юнайтед проходитиме в Більбао на стадіоні "Сан-Мамес" 21 травня.

Раніше стала відома бригада арбітрів, яка обслужить фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ на Інтером