Вінісіус визнаний найкращим гравцем 7 туру Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 22 січня 2026, 18:47
Вінісіус визнаний найкращим гравцем 7 туру Ліги чемпіонів
Вінісіус Жуніор
Вінгер Реала Вінісіус Жуніор визнаний найкращим гравцем 7-го туру загального етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

У матчі проти Монако бразилець забив гол та віддав 2 гольові передачі, а сам матч завершився розгромною перемогою Реала з рахунком 6:1.

У голосуванні Вінісіус обійшов Ферміна з Барселони, Роберта Наварро з Атлетик Більбао та Луїса Суареса Чарріса зі Спортинга.

У поточному сезоні-2025/26 Жуніор відзначився 7 м'ячами та 11 результативними передачами у 30-ти матчах в усіх турнірах.

Раніше повідомлялось, що Вінісіус запропонував головному тренеру Реала Альваро Арбелоа штрафувати футболістів.

