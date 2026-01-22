Вінісіус визнаний найкращим гравцем 7 туру Ліги чемпіонів
Вінгер Реала Вінісіус Жуніор визнаний найкращим гравцем 7-го туру загального етапу Ліги чемпіонів.
Про це повідомила пресслужба УЄФА.
У матчі проти Монако бразилець забив гол та віддав 2 гольові передачі, а сам матч завершився розгромною перемогою Реала з рахунком 6:1.
У голосуванні Вінісіус обійшов Ферміна з Барселони, Роберта Наварро з Атлетик Більбао та Луїса Суареса Чарріса зі Спортинга.
У поточному сезоні-2025/26 Жуніор відзначився 7 м'ячами та 11 результативними передачами у 30-ти матчах в усіх турнірах.
Раніше повідомлялось, що Вінісіус запропонував головному тренеру Реала Альваро Арбелоа штрафувати футболістів.