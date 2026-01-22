Вінісіус визнаний найкращим гравцем 7 туру Ліги чемпіонів

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор визнаний найкращим гравцем 7-го туру загального етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

У матчі проти Монако бразилець забив гол та віддав 2 гольові передачі, а сам матч завершився розгромною перемогою Реала з рахунком 6:1.

У голосуванні Вінісіус обійшов Ферміна з Барселони, Роберта Наварро з Атлетик Більбао та Луїса Суареса Чарріса зі Спортинга.

1st: Vinícius Júnior

2nd: Luis Suárez

3rd: Fermín López

4th: Robert Navarro



Vini takes Player of the Week! 🌟@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/BXuUJj0hRk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 22, 2026

У поточному сезоні-2025/26 Жуніор відзначився 7 м'ячами та 11 результативними передачами у 30-ти матчах в усіх турнірах.

Раніше повідомлялось, що Вінісіус запропонував головному тренеру Реала Альваро Арбелоа штрафувати футболістів.