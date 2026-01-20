Брюгге розгромив Кайрат у 7 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 20 січня, продовжився основний етап Ліги чемпіонів УЄФА матчами 7 туру.

Ігровий день розпочався в Алмати, де місцевий Кайрат поступився Брюгге. Для бельгійського колективу це друга перемога на етапі ліги, клуб наразі зберігає шанси на потрапляння у плейоф. Кайрат з 1 очком в активі достроково покинув турнір.

Надалі лідер турнірної таблиці Арсенал завітає в гості до Інтера, ПСЖ зустрінеться зі Спортингом, а мадридський Реал прийматиме Монако в дебютній грі Альваро Арбелоа в Лізі чемпіонів на чолі "вершкових".

Ліга чемпіонів УЄФА

Етап ліги, 7 тур, 20 січня

Кайрат – Брюгге 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 32 Станковіч, 0:2 – Ванакен, 0:3 – 74 Вермант, 0:4 – 84 Мехеле, 1:4 – 90+2 Садібеков

19:45. Буде-Глімт – Манчестер Сіті

22:00. Вільярреал – Аякс

22:00. Інтер – Арсенал

22:00. Копенгаген – Наполі

22:00. Олімпіакос – Баєр

22:00. Реал Мадрид – Монако

22:00. Спортинг – ПСЖ

22:00. Тоттенгем – Боруссія Дортмунд