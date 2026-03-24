Президент Реала наполягає на підписанні нового контракту із зірковим вінгером команди – інсайдер

Микола Літвінов — 24 березня 2026, 20:35
Вінісіус Жуніор
Getty Images

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес впродовж кількох місяців особисто наполягає на укладанні нового контракту з нападником Вінісіусом Жуніором.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Очільник "королівського" клубу бажає, щоб футболіст підписав угоду якнайшвидше. Зазначається, що переговори поки тривають і фінальне рішення залишається за Вінісіусом. 

Поточний контракт 25-річного бразильського гравця розрахований до 30 червня 2027 року (за даними Transfermarkt). У поточному сезоні Вінісіус Жуніор зіграв за мадридців 43 матчі у всіх турнірах, забивши 17 м'ячів та віддавши 13 результативних передач.

Нагадаємо, напередодні, у матчі 29-го туру іспанського чемпіонату Реал переміг Атлетико Мадрид з рахунком 3:2. У цьому поєдинку Вінісіус забив два голи, реалізувавши один із них з пенальті.

