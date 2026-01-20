Українська правда
Вінісіус запропонував новому тренеру Реала штрафувати футболістів

Богдан Войченко — 20 січня 2026, 10:00
Instagram
Капітан мадридського Реала Вінісіус Жуніор опинився в центрі обговорень у соцмережах і знову через свою поведінку.

Під час неформальної розмови з новим головним тренером команди Альваро Арбелоа бразилець запропонував запровадити штрафи для гравців.

Діалог швидко розлетівся соцмережами:

Вінісіус: "Потрібно встановити години і штрафи".

Арбелоа: "У вас і так хороші контракти, але я хочу штрафи".

Вінісіус: "Для мене штрафи краще".

Арбелоа: "Ти капітан потрібно штрафувати людей".

Попри очевидний жартівливий тон, реакція фанатів була різко негативною. У соцмережах вболівальники Реала обурилися тим, що тренер узагалі обговорює такі речі з футболістом, ще й з капітаном команди.

Нагадаємо, наразі атмосфера в середині колективу не є дуже товариською. Напередодні захисник Реала публічно розкритикував виступи декількох своїх одноклубників, у тому числі і Кіліана Мбаппе.

Про кризу говорить і атмосфера на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" під час матчу 20-го туру Ла Ліги проти Леванте (2:0). Попри перемогу, вболівальники висловлювали невдоволення формою команди, а персональним об'єктом критики та свисту став бразильський вінгер Вінісіус Жуніор.

