Вінісіус запропонував новому тренеру Реала штрафувати футболістів
Капітан мадридського Реала Вінісіус Жуніор опинився в центрі обговорень у соцмережах і знову через свою поведінку.
Під час неформальної розмови з новим головним тренером команди Альваро Арбелоа бразилець запропонував запровадити штрафи для гравців.
Діалог швидко розлетівся соцмережами:
Вінісіус: "Потрібно встановити години і штрафи".
Арбелоа: "У вас і так хороші контракти, але я хочу штрафи".
Вінісіус: "Для мене штрафи – краще".
Арбелоа: "Ти капітан – потрібно штрафувати людей".
Попри очевидний жартівливий тон, реакція фанатів була різко негативною. У соцмережах вболівальники Реала обурилися тим, що тренер узагалі обговорює такі речі з футболістом, ще й з капітаном команди.
Нагадаємо, наразі атмосфера в середині колективу не є дуже товариською. Напередодні захисник Реала публічно розкритикував виступи декількох своїх одноклубників, у тому числі і Кіліана Мбаппе.
Про кризу говорить і атмосфера на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" під час матчу 20-го туру Ла Ліги проти Леванте (2:0). Попри перемогу, вболівальники висловлювали невдоволення формою команди, а персональним об'єктом критики та свисту став бразильський вінгер Вінісіус Жуніор.