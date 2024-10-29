Успіх України та рекорди Родрі: чому церемонія вручення Золотого м'яча-2024 увійшла в історію

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії з футболу Родрі став володарем нагороди Золотий м’яч-2024.

Це досягнення стало історичним відразу через декілька факторів, про які Чемпіон вирішив вам розповісти.

Перший іспанець із Золотим м'ячем за понад 60 років

Востаннє іспанський футболіст ставав володарем нагороди у далекому 1960, коли легендарний півзахисник Барселони Луїс Суарес завоював нагороду, випередивши бомбардира Реала Ференца Пушкаша та гравця Гамбурга Уве Зеелера. Загалом Родрі став третім іспанцем, якому вдалося вигравати цю нагороду, проте Альфредо Ді Стефано, який двічі вигравав нагороду, народився та виріс в Аргентині, згодом грав у Колумбії і лише в 1953 році, коли йому було 27 років, перебрався до Мадриду, де вже став легендою Реала.

Золотий м'яч повертається до Англії

Востаннє гравець англійського клубу здобував "Ballon d'Or" ще у 2008 році, тоді Кріштіану Роналду отримав нагороду, граючи в іншому клубі з Манчестера. Ман Сіті стали четвертою командою з "туманного альбіону", футболіст якої виграв ЗМ. Раніше це був Блекпул (1 раз), Манчестер Юнайтед (4) та Ліверпуль (1).

Гегемонія Ла Ліги переривається

Також вперше з 2007-2008 року двічі поспіль Золотий м'яч виграв не представник Ла Ліги. Тоді Кака з Мілану та Роналду з МЮ стали володарями трофея, а минулого року свій восьмий титул завоював Ліонель Мессі, який представляв ПСЖ та Інтер Маямі.

Успіхи Беллінгема та Вінісіуса

Для англійського футболу, окрім успіху Родрі, важливим стало те, що Джуд Беллінгем увішов до трійки найкращих. Хавбек Реала став першим гравцем збірної Англії з 2005 року, який потрапив так високо в рейтингу від France Football, тоді Роналдінью випередив Френка Лемпарда та Стівена Джеррарда.

Вінісіус своєю чергою став першим бразильцем з часів Неймара, якому вдалося потрапити до топ-3 та першим з часів Кака, хто став одним з двох найсильніших, проте хавбек Мілана тоді все ж завоював свою нагороду.

Читайте також : Вінісіус відреагував на результати Золотого м’яча-2024

Повернення українців до когорти найкращих

Нападник збірної України Артем Довбик, який зараз грає за італійську Рому, посів 29 місце у голосуванні та став першим з 2006 року українцем, який був номінований на Золотий м'яч. Загалом лише 15 представників України до цього претендували на нагороду:

Андрій Шевченко (1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006);

2005, 2006); Олександр Шовковський (1999);

Олексій Михайличенко (1988, 1989, 1991);

Олександр Заваров (1986, 1987, 1988, 1989);

Олег Кузнецов (1988, 1989);

Анатолій Дем'яненко (1985, 1988);

Павло Яковенко (1986);

Ігор Бєланов ( 1986 );

); Олег Протасов (1985);

Олег Блохін (1974, 1975 , 1976, 1981);

, 1976, 1981); Леонід Буряк (1975);

Євген Рудаков (1971, 1972);

Володимир Мунтян (1969);

Анатолій Бишовець (1967);

Юрій Войнов (1959).

За всю історію лише 3 українці отримували Золотий м'яч. Це Олег Блохін (1975), Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).

Також був відзначений перформанс Андрія Луніна минулого сезону. Українець після травми Тібо Куртуа провів чудовий відрізок у Ла Лізі та Лізі чемпіонів, що дозволило йому увійти до трійки найкращих воротарів планети. Трофей Яшина вручається починаючи з 2019 року. Окрім Мартінеса, володарями призу ставали Аліссон, Джанлуїджі Доннарумма та Тібо Куртуа.

Трофей Яшина названий на честь легендарного радянського голкіпера Лева Яшина – володаря Золотого м’яча 1963 року та єдиного голкіпера, якому вдалося завоювати цю нагороду.