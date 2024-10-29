Стало відомо, кому віддав перевагу український журналіст у голосуванні за Золотий м’яч
Український журналіст Ігор Лінник поставив Родрі в голосуванні за Золотий м’яч-2024 на перше місце.
Про це розповів Роман Бебех у прямому ефірі церемонії вручення ЗМ-2024 на Setanta Sports.
Топ-10 Золотого м’яча-2024 за версією Ігоря Лінника
- Родрі (Манчестер Сіті, збірна Іспанії)
- Даніель Карвахаль (Реал, збірна Іспанії)
- Джуд Беллінгем (Реал, збірна Англії)
- Вінісіус Жуніор (Реал, збірна Бразилії)
- Ламін Ямаль (Барселона, збірна Іспанії)
- Флоріан Вірц (Баєр, збірна Німеччини)
- Лаутаро Мартінес (Інтер, збірна Аргентини)
- Філ Фоден (Манчестер Сіті, збірна Англії)
- Кіліан Мбаппе (Реал, збірна Франції)
- Адемола Лукман (Аталанта, збірна Нігерії)
У підсумку нагороду виграв Родрі. Він став першим іспанцем з 1960 року, якому вдалося здобути Золотий м’яч.