Стало відомо, кому віддав перевагу український журналіст у голосуванні за Золотий м’яч

Український журналіст Ігор Лінник поставив Родрі в голосуванні за Золотий м’яч-2024 на перше місце.

Про це розповів Роман Бебех у прямому ефірі церемонії вручення ЗМ-2024 на Setanta Sports.

Топ-10 Золотого м ’яча-2024 за версією Ігоря Лінника

Родрі (Манчестер Сіті, збірна Іспанії) Даніель Карвахаль (Реал, збірна Іспанії) Джуд Беллінгем (Реал, збірна Англії) Вінісіус Жуніор (Реал, збірна Бразилії) Ламін Ямаль (Барселона, збірна Іспанії) Флоріан Вірц (Баєр, збірна Німеччини) Лаутаро Мартінес (Інтер, збірна Аргентини) Філ Фоден (Манчестер Сіті, збірна Англії) Кіліан Мбаппе (Реал, збірна Франції) Адемола Лукман (Аталанта, збірна Нігерії)

У підсумку нагороду виграв Родрі. Він став першим іспанцем з 1960 року, якому вдалося здобути Золотий м’яч.