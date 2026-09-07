Сістерс здобули мінімальну перемогу над Поліссям в 7-му турі Прайм-ліги

У понеділок, 7 вересня, одеські Сістерс здобули звитягу над житомирським Поліссям у межах 7-го туру елітного дивізіону чемпіонату України з футболу серед жінок, Прайм ліги сезону-2026/27.

Зустріч завершилася із рахунком 1:0.

Героїнею зустрічі стала колумбійська легіонерка Кольменарес Хесусмар, яка забила вирішальний гол у цій зустрічі на 41-й хвилині. Більше команди не відзначилися.

Чемпіонат України серед жінок – Прайм-ліга

7-й тур, 7 вересня





Сістерс (Одеса) – Полісся (Житомир) 1:0 (1:0)





Голи: 1:0 – 41 Кольменарес.

Зауважимо, що жодного разу у своїй історії жіноча команда Полісся не зуміла переграти цей одеський колектив (5 перемог на користь Сістерс та 1 нічия у 6 матчах).

Нагадаємо, що раніше в 7-му турі ФК Харків розгромив Шахтар.