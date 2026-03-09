Вордлі – про бій Усика проти Верховена: У боксі ніколи не знаєш, що станеться

Чемпіон світу за версією WBO у гевівейті Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) висловився про майбутнє протистояння Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Ріко Верховена (1-0, 1 КО).

Своєю думкою він поділився у коментарі Boxing News.

Британець не приховує, що розчарований таким вибором поєдинку від непереможеного українця. Вордлі додав, що очікував побачити наступним суперником Усика якогось професійного боксера, а не нідерландського кікбоксера.

"Чи справедливо це? Чи взагалі Верховен десь у рейтингу WBC? Я не знаю. Або, можливо, був раніше? Думаю, що ні. Але маємо те, що маємо. Така вже ця гра. Бокс завжди залишатиметься боксом. У боксі ніколи не знаєш, що станеться – можливо все. Бо дивіться: один місяць ми думали, що це буду я, наступного місяця – що це буде Вайлдер, ще через місяць – що це буде Енді Руїс, а тепер виявляється, що це кікбоксер Верховен", – заявив Фабіо.

Також Вордлі запевнив, що просто сконцентрується на своїй кар'єрі, аби продовжувати перемагати та досягати високих результатів. Водночас Фабіо продовжує вірити, що одного дня таки вийде в один ринг проти Усика.

Нагадаємо, що британець був обов'язковим претендентом на двобій проти Олександра після своєї звитяги над Джозефом Паркером наприкінці жовтня 2025 року. Однак Усик відмовився від поясу WBO, уникнувши протистояння проти Вордлі, якого зробив новим чемпіоном світу по цій лінії.

Якщо попереду в Усика поєдинок проти Верховена, який запланований на 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет), то Вордлі поб'ється проти свого земляка Даніеля Дюбуа. Бій відбудеться 9 травня 2026 року у Манчестері.

Раніше британський боксер Девід Аллен зробив свій прогноз на двобій Вордлі – Дюбуа. На кону зустрічі стоятиме чемпіонський пояс за версією WBO, яким володіє Фабіо.