Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вордлі – про бій Усика проти Верховена: У боксі ніколи не знаєш, що станеться

Софія Кулай — 9 березня 2026, 12:05
Вордлі – про бій Усика проти Верховена: У боксі ніколи не знаєш, що станеться
Фабіо Вордлі
Getty Images

Чемпіон світу за версією WBO у гевівейті Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) висловився про майбутнє протистояння Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Ріко Верховена (1-0, 1 КО).

Своєю думкою він поділився у коментарі Boxing News.

Британець не приховує, що розчарований таким вибором поєдинку від непереможеного українця. Вордлі додав, що очікував побачити наступним суперником Усика якогось професійного боксера, а не нідерландського кікбоксера.

"Чи справедливо це? Чи взагалі Верховен десь у рейтингу WBC? Я не знаю. Або, можливо, був раніше? Думаю, що ні. Але маємо те, що маємо. Така вже ця гра. Бокс завжди залишатиметься боксом.

У боксі ніколи не знаєш, що станеться – можливо все. Бо дивіться: один місяць ми думали, що це буду я, наступного місяця – що це буде Вайлдер, ще через місяць – що це буде Енді Руїс, а тепер виявляється, що це кікбоксер Верховен", – заявив Фабіо.

Також Вордлі запевнив, що просто сконцентрується на своїй кар'єрі, аби продовжувати перемагати та досягати високих результатів. Водночас Фабіо продовжує вірити, що одного дня таки вийде в один ринг проти Усика.

Нагадаємо, що британець був обов'язковим претендентом на двобій проти Олександра після своєї звитяги над Джозефом Паркером наприкінці жовтня 2025 року. Однак Усик відмовився від поясу WBO, уникнувши протистояння проти Вордлі, якого зробив новим чемпіоном світу по цій лінії.

Якщо попереду в Усика поєдинок проти Верховена, який запланований на 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет), то Вордлі поб'ється проти свого земляка Даніеля Дюбуа. Бій відбудеться 9 травня 2026 року у Манчестері.

Раніше британський боксер Девід Аллен зробив свій прогноз на двобій Вордлі – Дюбуа. На кону зустрічі стоятиме чемпіонський пояс за версією WBO, яким володіє Фабіо.

Читайте також :
Вони справжні руйнівники: Ф'юрі – про бій між Вордлі та Дюбуа
Олександр Усик Фабіо Вордлі Ріко Верховен

Олександр Усик

Усик – найкращий закордонний боксер року за версією BBBofC
Усі повинні піднімати це питання: британський супертяж закликав позбавити Усика чемпіонського пояса
Британський тренер відреагував на наступний бій Усика, згадавши Мухаммеда Алі
Може дуже сильно бити: чемпіон UFC вірить в апсет у поєдинку Усик – Верховен
Це паршиво для боксу: ексчемпіон світу – про бій Усика з Верховеном

Останні новини