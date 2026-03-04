Вони справжні руйнівники: Ф'юрі – про бій між Вордлі та Дюбуа

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) оцінив протистояння між володарем титулу WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та ексчемпіоном Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Про це боксер розповів у коментарі FurociTV.

"Я вважаю, що Вордлі – хороший боєць, і вважаю, що бій з Даніелем Дюбуа – дуже хороший. Чудовий бій для британського боксу – два британські важковаговики збивають один одного з ніг. Це два потужних панчери. Той, хто першим завдасть потужного удару, переможе. Ці хлопці – справжні руйнівники зростом 193 см, 198 см. Подивіться, як вони збудовані – вони збудовані, як грецькі боги, висічені з каменю. Вони тренуються, молоді, амбітні", – сказав він.

Також Ф'юрі оцінив шанси боксерів на перемогу.

"Вони обидва у розквіті сил, обидва свіжі, обидва молоді – це справжній бій, не те, що хтось його вже пройшов, а хтось ні. Я думаю, що справжні переможці тут – фанати. Вони побачать бій 50/50 між двома великими важковаговиками за титул чемпіона світу", – розповів Тайсон.

Зазначимо, що бій між Вордлі та Дюбуа відбудеться 9 травня у Манчестері. Вони битимуться за чемпіонський пояс WBO в надважкій вазі.

Це буде перший захист для Фабіо. Він став повноцінним чемпіоном у листопаді після відмови Усика від титулу.