Це абсолютно різні стилі: ексчемпіон світу оцінив шанси Усика на перемогу в битві з Алі

Ларрі Голмс висловився щодо гіпотетичного поєдинку між Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та легендарним Мухаммедом Алі, а також порівняв нинішнє покоління бійців зі своїм.

Його слова передає Boxung Scene.

На думку колишнього чемпіона світу, український боксер не зміг би здолати "Найвеличнішого". Він пояснив, чому так вважає:

"Чому Алі переміг би Усика? Тому що це абсолютно різні стилі. Алі вийшов би в ринг і зробив саме те, до чого готувався. Я не впевнений, що Усик зміг би з цим впоратися. Він програвав би з першого ж раунду".

Окрім тактики, американець розкритикував ментальність і фізичні кондиції нинішніх супертяжів. Він порівняв нове покоління зі своїм, заявивши, що здолав би всіх сучасних бійців.

"Сьогоднішнім боксерам не вистачає серця, яке було у бійців 70-х і 80-х. У нас були рішучість і сила волі, щоб проводити по 15 раундів. Нинішні супертяжі просто не змогли б боксувати 15 раундів. Я впевнений, що переміг би їх усіх. Я завжди був готовий. Кожен бій для мене був як останній", – сказав Голмс.

На його думку, саме скорочення регламенту боїв до 12 раундів і зміна підходів до тренувань нівелювали витривалість, яка дозволяла легендам минулого домінувати.

Нагадаємо, що напередодні Олександр Усик звільнив чемпіонські титули, відмовившись проводити захист пояса WBC проти Агіта Кабаєла. Німець пояснив, чому зірвався їхній очний поєдинок, хоча сторони вели перемовини.