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Сімеоне – про арбітрів клубного ЧС: Усе було проти нас

Володимир Максименко — 24 червня 2025, 08:31
Сімеоне – про арбітрів клубного ЧС: Усе було проти нас
Дієго Сімеоне
Atlético de Madrid

Головний тренер Атлетико Мадрид Дієго Сімеоне висловився про арбітрів клубного чемпіонату світу, заявивши про те, що у матчі з ПСЖ команду "засудили".

Слова фахівця наводить ESPN.

"Пишаюсь хлопцями. Ми виграли два матчі з трьох, але залишаємо турнір. Шість очок – це дуже непогано, але у матчі з ПСЖ нас засудили. Тоді кожне рішення арбітра було проти нас.

Проти Ботафого також після перегляду ВАР рішення було не на нашу користь. Команда знає, що потрібно покращити, щоб вигравати такі матчі", – розповів Сімеоне.

У підсумку, групу B виграв ПСЖ, а Ботафого пробився до плейоф з другого місця.

Напередодні завершились два матчі клубного чемпіонату світу у групі A, за підсумками якого визначились чергові учасники 1/8 фіналу.

Клубний чемпіонат світу ПСЖ Дієго Сімеоне Атлетико Мадрид

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