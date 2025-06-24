Сімеоне – про арбітрів клубного ЧС: Усе було проти нас

Головний тренер Атлетико Мадрид Дієго Сімеоне висловився про арбітрів клубного чемпіонату світу, заявивши про те, що у матчі з ПСЖ команду "засудили".

Слова фахівця наводить ESPN.

"Пишаюсь хлопцями. Ми виграли два матчі з трьох, але залишаємо турнір. Шість очок – це дуже непогано, але у матчі з ПСЖ нас засудили. Тоді кожне рішення арбітра було проти нас.

Проти Ботафого також після перегляду ВАР рішення було не на нашу користь. Команда знає, що потрібно покращити, щоб вигравати такі матчі", – розповів Сімеоне.