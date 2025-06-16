ПСЖ у більшості розгромив Атлетико на клубному чемпіонаті світу

Парі Сен-Жермен здобув розгромну перемогу над мадридським Атлетико в межах 1 туру групового етапу клубного чемпіонату світу.

Третя гра турніру завершилася з рахунком 4:0 на користь чинних чемпіонів Франції та володарів Ліги чемпіонів УЄФА.

З 78 хвилини "матрацники" грали в меншості через вилучення французького захисника Клемана Лангле.

Клубний чемпіонат світу-2025

Група B, 1 тур, 15 червня

ПСЖ – Атлетико 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 19 Руїс, 2:0 – 45+1 Вітінья, 3:0 – 87 Маюлу, 4:0 – Лі Кан Ін (пен)

Вилучення: Лангле 78 (друга жовта)

Окрім ПСЖ та Атлетико в групі B виступають представник Бразилії Ботафогу та США Сіетл Саундерс. Команди проведуть очний матч у ніч з 15 на 16 червня, стартовий свисток пролунає о 05:00 за київським часом.

Клубний чемпіонат світу 2025 року стартував в ніч з 14 на 15 червня нульовою нічиєю між Інтером Маямі та Аль-Ахлі. Пізніше Баварія розтрощила новозеландський Окленд Сіті з рахунком 10:0.