Уряд збирається подавати позов до суду через рішення Канади відмовити Партею у в'їзді на матч ЧС-2026

Уряд Гани заявив про намір подати позов до федерального суду Канади через рішення держави не впустити на свою територію півзахисника збірної Гани та іспанського Вільярреала Томаса Партея.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Гани Самуель Окудзето Аблаква. Деталі додає The Athletic.

"Уряд Республіки Гана висловлює серйозні застереження щодо свавільного та вкрай несправедливого рішення Канади відмовити у видачі тимчасового дозволу на проживання пану Томасу Теє Партею, громадянину Гани та ключовому гравцю національної збірної Гани, яка бере участь у чемпіонаті світу з футболу 2026 року. Нам стало відомо, що Канадська служба імміграції, біженців та громадянства (IRCC) ухвалила це рішення на підставі неприйнятності відповідно до пункту A36(1)(c) Закону Канади про імміграцію та захист біженців (IRPA). Як відомо, це рішення ґрунтується на незавершеному кримінальному провадженні у Великій Британії, яке не призвело до жодного вироку чи судового визнання вини".

Урядовці Гани посилаються на принцип презумпції невинуватості. У заяві зазначається, що, оскільки звинувачення Партея у зґвалтуванні поки не доведено судовими інстанціями, відмова хавбеку збірної Гани є порушенням імміграційних законів.

"Уряд Гани підтверджує фундаментальний правовий принцип презумпції невинуватості, який є наріжним каменем справедливості та належного судочинства в демократичних суспільствах. Поважаючи суверенне право Канади на виконання своїх імміграційних законів, Гана вважає, що посилання на недоведені звинувачення за відсутності судового рішення порушує принципові питання справедливості та пропорційності. Відповідно, Гана веде активні дипломатичні переговори з відповідними канадськими органами з цього питання".

Причиною для відмови Партею у в'їзді на територію Канади для участі на чемпіонаті світу 2026-го року стало відкрите кримінальне провадження у справі про зґвалтування.

Як відомо, Томас Партей потрапив до попередньої заявки збірної Гани в чемпіонаті світу, попри те, що має відкрите кримінальне провадження у Великій Британії.

Нагадаємо, що 5 липня 2025 року футболісту висунули звинувачення за п'ятьма епізодами зґвалтування та одним епізодом сексуального насильства.

У лютому цього року додалися ще два звинувачення у зґвалтуванні. Свою провину за всіма пунктами гравець категорично заперечує. Його адвокатка підтвердила, що Партей продовжує співпрацювати з поліцією та відкидає всі звинувачення.

Відомо, що перші шість звинувачень стосуються трьох жінок, а ймовірні злочини сталися у 2021 та 2022 роках. Два нових звинувачення стосуються четвертої жінки та правопорушень 2020 року. Поліція Лондона розпочала розслідування у справі ще в лютому 2022 року.

Матч збірної проти Панами, у якому Гана розпочне свій шлях на цьогорічній світовій першості, запланований на 18 червня. Стартовий свисток пролунає о 02:00 (за київським часом). Далі на "чорних зірок" чекають ігри проти Англії (23 червня о 23:00) та Хорватії (28 червня о 00:00).