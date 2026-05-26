Партей отримав виклик до збірної Гани попри відкрите кримінальне провадження

Півзахисник іспанського Вільярреала Томас Партей потрапив до попередньої заявки збірної Гани на чемпіонат світу, незважаючи на те, що має відкрите кримінальне провадження у Великій Британії.

Про це повідомляє видання The Athletic.

32-річний Партей залишив лондонський Арсенал 30 червня 2025 року після завершення контракту. Клуб вів переговори про продовження угоди, але гравець вирішив перейти до Вільярреала на правах вільного агента.

Уже 5 липня 2025 року футболісту висунули звинувачення за п'ятьма епізодами зґвалтування та одним епізодом сексуального насильства.

У лютому цього року додалися ще два звинувачення у зґвалтуванні. Свою провину за всіма пунктами гравець категорично заперечує. Його адвокатка підтвердила, що Партей продовжує співпрацювати з поліцією та відкидає всі звинувачення.

Відомо, що перші шість звинувачень стосуються трьох жінок, а ймовірні злочини сталися у 2021 та 2022 роках. Два нових звинувачення стосуються четвертої жінки та правопорушень 2020 року. Поліція Лондона розпочала розслідування у справі ще в лютому 2022 року.

Попри серйозні юридичні проблеми, Партей продовжує виступати на найвищому рівні. Цього сезону він зіграв у 32 матчі за Вільярреал, хоча під час гостьового поєдинку Ліги чемпіонів проти Тоттенгема в Лондоні зіткнувся з масовим освистуванням місцевих вболівальників. Також півзахисник відіграв у п'яти з шести відбіркових матчів збірної Гани до чемпіонату світу.

Нагадаємо, що нападник Манчестер Сіті Антуан Семеньйо розповів про особливе значення виступів за національну збірну Гани.