УПЛ затвердила дату догравання матчу Металіст 1925 – Верес
Українська Прем'єр-ліга визначила дату догравання матчу 15 туру між Металістом 1925 та Вересом.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Догравання відбудеться 15 квітня. Зустріч розпочнеться – о 16:00 за київським часом.
Поєдинок 15-го туру між командами було зупинено 7 грудня в Житомирі на 20-й хвилині через триразове зникнення електроенергії.
Напередодні команди підписали мирову угоду, за якою вирішили дограти зазначений матч.
Напередодні вінгер Металіста 1925 Рамік Гаджиєв повернувся до тренувань у загальній групі команди. Гравець не грав з вересня 2025 року.