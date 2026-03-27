УПЛ затвердила дату догравання матчу Металіст 1925 – Верес

Українська Прем'єр-ліга визначила дату догравання матчу 15 туру між Металістом 1925 та Вересом.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Догравання відбудеться 15 квітня. Зустріч розпочнеться – о 16:00 за київським часом.

Поєдинок 15-го туру між командами було зупинено 7 грудня в Житомирі на 20-й хвилині через триразове зникнення електроенергії.

Напередодні команди підписали мирову угоду, за якою вирішили дограти зазначений матч.

Напередодні вінгер Металіста 1925 Рамік Гаджиєв повернувся до тренувань у загальній групі команди. Гравець не грав з вересня 2025 року.