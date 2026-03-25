Не грав з вересня: один з лідерів Металіста 1925 повернувся до тренувань у загальній групі команди
Вінгер Металіста 1925 Рамік Гаджиєв повернувся до тренувань у загальній групі команди.
Про це повідомила пресслужба харківського клубу.
Гравець зазнав пошкодження ще у вересні минулого року в матчі 5-го туру проти Шахтаря. У нього діагностували перелом латеральної кісточки, розрив дистального синдесмозу та пошкодження дельтоподібної зв'язки
За 5 зіграних матчів у його активі 2 голи.
Нагадаємо, у 21 турі УПЛ Металіст 1925 обіграв Полтаву. Харківська команда з 34 балами перебуває на 5 місці в турнірній таблиці чемпіонату.
