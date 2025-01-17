УПЛ назвала наймолодший клуб поточного сезону за середнім віком гравців
Українська Прем'єр-ліга підрахувала середній вік гравців команд чемпіонату, визначивши таким чином наймолодший клуб поточного сезону.
За підрахунками ліги, такою командою став львівський Рух, середній вік гравців якого склав 21,7 років.
Топ-5 наймолодших за гравцями команд УПЛ сезону 2024/25
- Рух – 21,7
- Шахтар – 23,9
- Зоря – 24,4
- Полісся – 24,7
- Чорноморець – 25,2
Раніше УПЛ подібним чином визначила найстарший клуб чемпіонату.
Також повідомлялося, що порівняно з сезоном-2023/24, відсоток легіонерів у Прем'єр-лізі України збільшився і вийшов майже на показник сезону-2019/20.