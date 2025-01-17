УПЛ назвала наймолодший клуб поточного сезону за середнім віком гравців

Українська Прем'єр-ліга підрахувала середній вік гравців команд чемпіонату, визначивши таким чином наймолодший клуб поточного сезону.

За підрахунками ліги, такою командою став львівський Рух, середній вік гравців якого склав 21,7 років.

Топ-5 наймолодших за гравцями команд УПЛ сезону 2024/25

Рух – 21,7 Шахтар – 23,9 Зоря – 24,4 Полісся – 24,7 Чорноморець – 25,2

Раніше УПЛ подібним чином визначила найстарший клуб чемпіонату.

Також повідомлялося, що порівняно з сезоном-2023/24, відсоток легіонерів у Прем'єр-лізі України збільшився і вийшов майже на показник сезону-2019/20.