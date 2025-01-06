УПЛ визначила найстарший клуб поточного сезону за середнім віком гравців

Українська Прем'єр-ліга підрахувала середній вік гравців команд чемпіонату, визначивши таким чином найстарший клуб поточного сезону.

За підрахунками ліги, такою командою стала київська Оболонь, середній вік гравців якої склав 27, 6 років.

Топ-5 найстарших команд УПЛ сезону 2024/25:

Оболонь – 27,6 Інгулець – 26,4 Олександрія – 26,3 Лівий Берег – 26,2 Верес – 26

Раніше також повідомлялося, що порівняно з сезоном-2023/24, відсоток легіонерів у Прем'єр-лізі України збільшився і вийшов майже на показник сезону-2019/20.

Нагадаємо, що найкращим футболістом Української Прем'єр-ліги у 2024 році за опитуванням футболістів та головних тренерів клубів УПЛ визнано півзахисника Шахтаря Георгія Судакова.