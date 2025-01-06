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УПЛ визначила найстарший клуб поточного сезону за середнім віком гравців

Олексій Мурзак — 6 січня 2025, 17:20
УПЛ визначила найстарший клуб поточного сезону за середнім віком гравців

Українська Прем'єр-ліга підрахувала середній вік гравців команд чемпіонату, визначивши таким чином найстарший клуб поточного сезону.

За підрахунками ліги, такою командою стала київська Оболонь, середній вік гравців якої склав 27, 6 років.

Топ-5 найстарших команд УПЛ сезону 2024/25:

  1. Оболонь – 27,6
  2. Інгулець – 26,4
  3. Олександрія – 26,3
  4. Лівий Берег – 26,2
  5. Верес – 26

Раніше також повідомлялося, що порівняно з сезоном-2023/24, відсоток легіонерів у Прем'єр-лізі України збільшився і вийшов майже на показник сезону-2019/20.

Нагадаємо, що найкращим футболістом Української Прем'єр-ліги у 2024 році за опитуванням футболістів та головних тренерів клубів УПЛ визнано півзахисника Шахтаря Георгія Судакова.

Верес Інгулець Лівий берег Оболонь Олександрія Чемпіонат України, УПЛ

Оболонь

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