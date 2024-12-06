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УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 1 туру, який догравався у грудні

Олексій Мурзак — 6 грудня 2024, 18:52
УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 1 туру, який догравався у грудні

Українська Прем'єр-ліга назвала переможців номінацій на найкращого тренера та найкращого гравця 1 туру чемпіонату України, який догравався 4 грудня.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Найкращим тренером було визнано наставника Шахтаря Маріно Пушича, підопічні якого в стартовому турі в Полтаві розгромили Ворсклу з рахунком 5:0.

Серед гравців туру найкращим став захисник "гірників" Микола Матвієнко який оформив дубль у матчі з полтавським клубом.

Символічна збірна 1 туру

Раніше УПЛ оголосила переможців номінацій на найкращого тренера та найкращого гравця 15 туру чемпіонату України.

Ворскла Микола Матвієнко Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Маріно Пушич

Шахтар

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