УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 1 туру, який догравався у грудні

Українська Прем'єр-ліга назвала переможців номінацій на найкращого тренера та найкращого гравця 1 туру чемпіонату України, який догравався 4 грудня.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Найкращим тренером було визнано наставника Шахтаря Маріно Пушича, підопічні якого в стартовому турі в Полтаві розгромили Ворсклу з рахунком 5:0.

Серед гравців туру найкращим став захисник "гірників" Микола Матвієнко який оформив дубль у матчі з полтавським клубом.

Символічна збірна 1 туру

Раніше УПЛ оголосила переможців номінацій на найкращого тренера та найкращого гравця 15 туру чемпіонату України.