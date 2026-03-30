УПЛ назвала найкращих гравця і тренера за підсумками лютого-березня

Українська Прем'єр-ліга визначила найкращих гравця та тренера чемпіонату за підсумками лютого-березня.

Так, найкращим футболістом за підсумками голосування було визнано форварда Динамо Матвія Пономаренка, який у цих п'яти турах забив 7 м'ячів, а його забивна серія з семи матчів поспіль (починаючи з грудня 2025-го) стала рекордною для київського клубу в УПЛ та однією з найдовших в історії першості.

У тренерів переконливу перемогу здобув керманич Динамо Ігор Костюк – він зібрав більше 40% голосів і серед експертів, і серед уболівальників.

Напередодні було затверджено розклад матчів 24 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Тако дирекція чемпіонату визначила дату догравання матчу 15 туру між Металістом 1925 та Вересом.