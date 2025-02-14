УПЛ назвала клуб, який виконав найбільше замін у першій частині чемпіонату
Олександрія виконала найбільшу кількість замін серед усіх клубів Української Прем'єр-ліги у першій частині чемпіонату.
Про це повідомила пресслужба УПЛ.
Підопічні Руслана Ротаня зробили 85 замін, що стало найвищим показником. На 1 заміну менше виконав Верес, який за цим показником став другим.
Найбільше замін у поточному сезоні УПЛ виконали
- Олександрія – 85
- Верес – 84
- Карпати – 81
- Чорноморець – 80
- Динамо – 80
Раніше повідомлялося, що житомирське Полісся стало лідером першої частини сезону Української Прем'єр-ліги 2024/25 як за жовтими, так і за червоними картками.
Водночас чинний чемпіон УПЛ Шахтар є лідером серед клубів за кількістю нереалізованих пенальті за всю історію чемпіонату.