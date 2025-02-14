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УПЛ назвала клуб, який виконав найбільше замін у першій частині чемпіонату

Олексій Мурзак — 14 лютого 2025, 19:20
УПЛ назвала клуб, який виконав найбільше замін у першій частині чемпіонату

Олександрія виконала найбільшу кількість замін серед усіх клубів Української Прем'єр-ліги у першій частині чемпіонату.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Підопічні Руслана Ротаня зробили 85 замін, що стало найвищим показником. На 1 заміну менше виконав Верес, який за цим показником став другим.

Найбільше замін у поточному сезоні УПЛ виконали

  1. Олександрія – 85
  2. Верес – 84
  3. Карпати – 81
  4. Чорноморець – 80
  5. Динамо – 80

Раніше повідомлялося, що житомирське Полісся стало лідером першої частини сезону Української Прем'єр-ліги 2024/25 як за жовтими, так і за червоними картками.

Водночас чинний чемпіон УПЛ Шахтар є лідером серед клубів за кількістю нереалізованих пенальті за всю історію чемпіонату.

Верес Динамо Київ Карпати Олександрія Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

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