УПЛ назвала клуб, який виконав найбільше замін у першій частині чемпіонату

Олександрія виконала найбільшу кількість замін серед усіх клубів Української Прем'єр-ліги у першій частині чемпіонату.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Підопічні Руслана Ротаня зробили 85 замін, що стало найвищим показником. На 1 заміну менше виконав Верес, який за цим показником став другим.

Найбільше замін у поточному сезоні УПЛ виконали

Олександрія – 85 Верес – 84 Карпати – 81 Чорноморець – 80 Динамо – 80

Раніше повідомлялося, що житомирське Полісся стало лідером першої частини сезону Української Прем'єр-ліги 2024/25 як за жовтими, так і за червоними картками.

Водночас чинний чемпіон УПЛ Шахтар є лідером серед клубів за кількістю нереалізованих пенальті за всю історію чемпіонату.