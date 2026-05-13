УПЛ затвердила розклад матчів заключного туру сезону-2025/26
Затверджено розклад матчів, заключного, 30 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Стартуватиме тур у четвер, 21 травня, матчем між Шахтарем та Колосом, а закриватиме програму поєдинок Верес – Металіст 1925, який запланований на неділю, 24 травня.
Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
30 тур
21 травня (четвер)
- 15:30 Шахтар – Колос
23 травня (субота)
- 13:00 Олександрія – Кривбас
- 15:30 Епіцентр – Полтава
- 18:00 Карпати – Зоря
24 травня (неділя)
- 13:00 Оболонь – ЛНЗ
- 13:00 Полісся – Рух
- 13:00 Динамо – Кудрівка
- 13:00 Верес – Металіст 1925
Раніше ста відомий розклад 29 туру УПЛ.