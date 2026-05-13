УПЛ затвердила розклад матчів заключного туру сезону-2025/26

Олексій Мурзак — 13 травня 2026, 18:30
Затверджено розклад матчів, заключного, 30 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме тур у четвер, 21 травня, матчем між Шахтарем та Колосом, а закриватиме програму поєдинок Верес – Металіст 1925, який запланований на неділю, 24 травня.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
30 тур

21 травня (четвер)

  • 15:30 Шахтар – Колос

23 травня (субота)

  • 13:00 Олександрія – Кривбас
  • 15:30 Епіцентр – Полтава
  • 18:00 Карпати – Зоря

24 травня (неділя)

  • 13:00 Оболонь – ЛНЗ
  • 13:00 Полісся – Рух
  • 13:00 Динамо – Кудрівка
  • 13:00 Верес – Металіст 1925

Чемпіонат України, УПЛ

