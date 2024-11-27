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Визначилися найкращий гравець та тренер 14 туру УПЛ

Олексій Мурзак — 27 листопада 2024, 13:30
Визначилися найкращий гравець та тренер 14 туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга назвала переможців номінацій на найкращого тренера та найкращого гравця 14 туру чемпіонату України.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Найкращим тренером було визнано наставника Ворскли Юрія Максимова. У 14-му турі полтавська команда на власному полі обіграла ЛНЗ (2:0).

Він випередив за сумою балів Олега Шандрука (Верес) та Маріно Пушича (Шахтар).

Серед гравців туру найкращим став півзахисник Динамо Віталій Буяльський, який став героєм матчу з Чорноморцем (3:1).

Також на нагороду претендували Олександр Зубков (Шахтар), Егіналду (Шахтар), Георгій Єрмаков (Олександрія) та Володимир Маханьков (Кривбас).

Символічна збірна 14 туру

Голкіпер: Володимир Маханьков (Кривбас).

Захисники: Вінісіус Тобіас, Бартол Франьїч (обидва – Шахтар), Едуард Сарапій (Полісся), Іван Дібанго (Кривбасс).

Півзахисники: Віталій Буяльський (Динамо), Егіналдо, Артем Бондаренко, Олександр Зубков (всі – Шахтар), Бруніньйо Карпати).

Нападник: Самсон Ієде (Ворскла).

Клуби Української Прем'єр-ліги провели черговий надзвичайно цікавий вболівальникам тур. 16 команд зіграли 8 матчів, у яких подарували глядачам чимало емоцій.

У 14-му за ліком ігровому колі вищої ліги чемпіонату Україну команди зіграли внічию у 2 іграх. Загалом футболісти забили 19 м’ячів, 6 із яких глядачі побачили в одному матчі. Чемпіон традиційно підбиває підсумки найпривабливішої ліги світу. І пропонує свіжі роздуми до вашої уваги.

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