Визначилися найкращий гравець та тренер 14 туру УПЛ
Українська Прем'єр-ліга назвала переможців номінацій на найкращого тренера та найкращого гравця 14 туру чемпіонату України.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Найкращим тренером було визнано наставника Ворскли Юрія Максимова. У 14-му турі полтавська команда на власному полі обіграла ЛНЗ (2:0).
Він випередив за сумою балів Олега Шандрука (Верес) та Маріно Пушича (Шахтар).
Серед гравців туру найкращим став півзахисник Динамо Віталій Буяльський, який став героєм матчу з Чорноморцем (3:1).
Також на нагороду претендували Олександр Зубков (Шахтар), Егіналду (Шахтар), Георгій Єрмаков (Олександрія) та Володимир Маханьков (Кривбас).
Символічна збірна 14 туру
Голкіпер: Володимир Маханьков (Кривбас).
Захисники: Вінісіус Тобіас, Бартол Франьїч (обидва – Шахтар), Едуард Сарапій (Полісся), Іван Дібанго (Кривбасс).
Півзахисники: Віталій Буяльський (Динамо), Егіналдо, Артем Бондаренко, Олександр Зубков (всі – Шахтар), Бруніньйо Карпати).
Нападник: Самсон Ієде (Ворскла).
Клуби Української Прем'єр-ліги провели черговий надзвичайно цікавий вболівальникам тур. 16 команд зіграли 8 матчів, у яких подарували глядачам чимало емоцій.
У 14-му за ліком ігровому колі вищої ліги чемпіонату Україну команди зіграли внічию у 2 іграх. Загалом футболісти забили 19 м’ячів, 6 із яких глядачі побачили в одному матчі. Чемпіон традиційно підбиває підсумки найпривабливішої ліги світу. І пропонує свіжі роздуми до вашої уваги.