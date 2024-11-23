Ворскла з голами М'якушко та Ієде переграла ЛНЗ у 14 турі УПЛ

Полтавська Ворскла вдома обіграла черкаський ЛНЗ у межах поєдинку 14 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Гості мали змогу відкрити рахунок вже на 9-й хвилині, коли 21-річний голкіпер Павло Ісенко помилився на виході, однак Мухаррем Яшарі не зміг влучити у ворота.

На 30-й хвилині Сергій М'якушко прибравши перед штрафним ЛНЗ декількох гравців та влучно пробив під праву стійку воріт Євгена Кучеренка (1:0).

Ворскла змогла подвоїти перевагу на старті другої половини гри. 26-річний нігерійський нападник Самсон Ієде відгукнувся на передачу Кане та з гострого кута пробив голкіпера черкасців.

Зазначимо, що гості догравали гру у меншості, за другу жовту картку арбітр вилучив 22-річного захисника Хайдіна Саліху.

Перемога дозволила Ворсклі піднятися на восьму сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 16 балів. ЛНЗ перебуває на сьомому місці з 18 очками.

Чемпіонат України – УПЛ

14 тур, 23 листопада

Ворскла (Полтава) – ЛНЗ (Черкаси) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 30 М'якушко, 2:0 – 54 Ієде

Ворскла: Ісенко, Пердута, Гучек, Бацула, Крупський, Кане, Скляр, Челядін (Нестеренко, 86), Мякушко (Павлюк 34), Ковталюк (Ндукве, 46), Ієде

ЛНЗ: Кучеренко, Каплієнко, Дайко, Саліхку, Путря, Яшарі, Халайла (Тілль 71), Бойко (Муравський, 74), Молло (Ейнел, 71), Момо, Топалов (Пасіч, 46)

Попередження: Ковталюк 36, Ндукве 72 – Момо 39, Саліху 64, Дайко 67, Саліху 70, Каплієнко 74

Вилучення: Саліху 70

Наступний поєдинок Ворскла зіграє 29 листопада проти Інгульця, ЛНЗ наступного дня прийме Верес.

Напередодні Карпати вдома мінімально обіграли Колос у матчі-відкритті 14 туру чемпіонату України.