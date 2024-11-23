Динамо без проблем перемогло Чорноморець у 14 турі УПЛ

У суботу, 23 листопада, Динамо перемогло Чорноморець в 14 турі Української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Кияни відкрили рахунок на 16-й хвилині зусиллями Ваната, який забив свій 7-й гол та зрівнявся з лідерами бомбардирських перегонів: Олексієм Гуцуляком, Георгієм Судаковим, Артемом Бондаренком та Олександром Назаренком, у яких також по 7 м'ячів в УПЛ.

У другому таймі господарі поля забили ще двічі: на 69-й відзначився Буяльський, а за 2 хвилини до завершення основного часу забив Рубчинський. Одесити змогли розмочити рахунок лише у доданий час, коли після стандарту забив Скиба, який вийшов на заміну.

Чемпіонат України – УПЛ

14 тур, 23 листопада

Динамо – Чорноморець 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 16 Ванат, 2:0 – 69 Буяльський, 3:0 – 88 Рубчинський, 3:1 – 90+3 Скиба

Динамо: Бущан, Вівчаренко, Попов, Михавко, Біловар, Бражко, Караваєв (Волошин 77), Кабаєв (Михайленко 84), Буяльський (Саленко 90), Шапаренко (Рубчинський 84), Ванат (Герреро 77)

Чорноморець: Рудько, Лацабідзе, Мозес (Скиба 76), Удод, Білошевський (Габелок 64), Кисіль, Шпорн, Сігєєв (Шевцов 76), Кайо Гомес (Пшеничнюк 88), Петряк, Хобленко

Попередження: 70 – Джарджу, 90+1 – Вівчаренко

Після перемоги кияни закріпили лідерство у турнірній таблиці, маючи 35 очок. Чорноморець залишився 13-м (12 очок). У наступному турі Динамо 1 грудня зіграє проти Колоса, а одесити цього ж дня зустрінуться з Олександрією.