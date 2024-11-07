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Названі найкращий гравець і тренер жовтня в УПЛ

Олексій Мурзак — 7 листопада 2024, 14:57
Названі найкращий гравець і тренер жовтня в УПЛ

Найкращим гравцем жовтня в Українській Прем'єр-лізі було визнано півзахисника житомирського Полісся Олександра Назаренка, а найкращим тренером став наставник Карпат Владислав Лупашко.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

В цьому місяці Назаренко відзначився двома результативними передачами в трьох матчах.

Водночас Карпати під керівництвом Владислава Лупашка в трьох турах набрали сім очок, а сам спеціаліст здобував звання найкращого тренера 10-го туру.

Нагадаємо, у 12 турі Карпати переграли Лівий берег (3:0). Львівський клуб завдяки перемозі набрав 18 очок та піднявся на 5-те місце в турнірній таблиці чемпіонату України.

Водночас Полісся зазнало першої поразки в сезоні, поступившись 0:1 Олександрії.

Карпати Полісся Чемпіонат України, УПЛ Владислав Лупашко Олександр Назаренко

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