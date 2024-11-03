Олекандрія перемогла Полісся в центральному матчі 12 туру УПЛ

Олександрія мінімально перемогла Полісся в 12 турі Української Прем’єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Перший по-справжньому небезпечний момент виник біля воріт Полісся. В середині першого тайму Безерра з близької відстані замикав простріл, але не зміг завдати акцентованого удару.

По перерві Полісся відповіло ударом Венделла, який своїм першим дотиком до м’яча пробив у ближній верхній кут, але воротар Олександрії зреагував і витягнув м'яч з-під поперечки.

Все вирішилося в ендшпілі. На 83-й хвилині Безерра видав неймовірний слалом на 50-60 метрів, а потім віддав проникаючу передачу на Євгена Смирного, який з лінії штрафного поцілив у нижній дальній кут.

Чемпіонат України – УПЛ

12 тур, 3 листопада

Олександрія – Полісся 1:0 (0:0)

Гол: Смирний 83

Олександрія: Єрмаков, Мартинюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко, Калюжний, Козак (Ковалець 63), Мишньов (Смирний 63), Джевані (Бєляєв 63), Безерра (Копина 90+2), Філіппов (Кулаков 77).

Полісся: Кудрик, Смоляков, Сарапій, Віалле, Михайличенко, Бабенко, Крушинський (Таллес 82), Лєднєв (Мустафаєв 68), Назаренко, Гуцуляк, Пайшау (Венделл 55).

Попередження: Ковалець 69, Мартинюк 85 – Назаренко 25, Смоляков 59, Бабенко 74, Сарапій 90+3

Зазначимо, що це перша поразка Полісся в нинішньому сезоні УПЛ. Натомість Олександрія залишилася непереможною та знову очолила турнірну таблицю. Втім, Динамо вже незабаром може наздогнати команду Руслана Ротаня – для цього потрібно перемогти Інгулець.