Динамо зіграє перенесений матч 4 туру УПЛ проти Ворскли

Сьогодні, 18 вересня, відбудеться перенесений матч 4 туру Української Прем'єр-ліги сезоні-2024/25 між київським Динамо та полтавською Ворсклою.

Головним арбітром буде Володимир Новохатній. Його асистентами визначені Семен Шлончак та Дмитро Запороженко. Четвертим арбітром стане Клим Заброда. Поєдинок відбудеться о 18:00 за київським часом.

Зазначимо, наразі Динамо посідає третю сходинку таблиці, маючи в активі 12 очок після серії з 4 перемог. Ворскла розташувалася на 9 місці. Команда має 8 очок після 2 перемог, 2 нічиїх та поразки.

Чемпіонат України 2024/25 – УПЛ

4 тур, 18 вересня

Динамо Київ – Ворскла

Переглянути поєдинок можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv тощо).

Нагадаємо, що матч був перенесений через виступ "біло-синіх" у кваліфікації до основного етапу Ліги чемпіонів. Кияни впевнено перемогли белградський Партизан, здолали Рейнджерс, але не змогли побороти Ред Булл Зальцбург.