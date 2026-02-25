УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 20-го туру
Затверджено розклад матчів 20-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Стартуватиме він 13 березня матчем між Полтавою та Карпатами, а закриватиме програму поєдинок Шахтаря проти Металіста 1925, який відбудеться 15 березня.
Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
20-й тур
13 березня (п'ятниця)
- 13:00 Полтава – Карпати
- 18:00 Динамо – Оболонь
14 березня (субота)
- 13:00 ЛНЗ – Олександрія
- 15:30 Кудрівка – Верес
- 18:00 Полісся – Кривбас
15 березня (неділя)
- 13:00 Епіцентр – Рух
- 15:30 Колос – Зоря
- 18:00 Шахтар – Металіст 1925