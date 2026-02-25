Українська правда
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 20-го туру

Олексій Мурзак — 25 лютого 2026, 18:31
Затверджено розклад матчів 20-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме він 13 березня матчем між Полтавою та Карпатами, а закриватиме програму поєдинок Шахтаря проти Металіста 1925, який відбудеться 15 березня.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26

20-й тур

13 березня (п'ятниця)

  • 13:00 Полтава – Карпати
  • 18:00 Динамо – Оболонь

14 березня (субота)

  • 13:00 ЛНЗ – Олександрія
  • 15:30 Кудрівка – Верес
  • 18:00 Полісся – Кривбас

15 березня (неділя)

  • 13:00 Епіцентр – Рух
  • 15:30 Колос – Зоря
  • 18:00 Шахтар – Металіст 1925

Раніше став відомий розклад 18 та 19 турів.

Чемпіонат України, УПЛ

