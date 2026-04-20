Шахтар – Полісся: коли та де дивитися центральний матч 24 туру УПЛ

У понеділок, 20 квітня, відбудеться центральна гра 24-го туру УПЛ сезону-2025/26, у якій донецький Шахтар прийме житомирське Полісся.

Протистояння відбудеться о 18:00 (за київським часом) на "Арені Львів".

Пряму трансляцію поєдинку Шахтар – Полісся можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який є доступним на платформах MEGOGO, Setanta та Київстар ТБ.

На думку ліцензованого букмекера betking, саме "гірники" ближчі до перемоги – 2, тоді як на звитягу житомирян дають коефіцієнт 4,20. Мирова оцінена у 3,25.

Відзначимо, що обидва колективи продовжують боротьбу за медалі першості. Команда Арди Турана з 51 балом посідає друге місце. Цікаво, що донеччани мають чудові шанси одноосібно очолити турнірну таблицю УПЛ, якщо переможуть або навіть зіграють внічию у цьому матчі. Адже черкаський ЛНЗ, який із 51 пунктом наразі є лідером, оступився у 24-му турі, мінімально програвши ковалівському Колосу (0:1).

Натомість підопічні Руслана Ротаня з 46 очками йдуть четвертими, випереджаючи найближчого конкурента, яким є харківський Металіст 1925, на 2 пункти.

